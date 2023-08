المجالس الثلاثة تستنكر لقاء المنقوش وتطالب بالإقالة والتحقيق

طالب المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء حول لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي سرّاً في روما، حسب ما أكدته المتحدثة باسم الرئاسي نجوى وهيبة للأحرار

وقال المجلس الرئاسي إن ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما طالب الرئاسي الدبيبة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء

بدوره طالب مجلس النواب المجلس الرئاسي بإقالة نجلاء المنقوش بوصفه مسؤولا عن السياسات الخارجية، معتبرا أن لقاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني انتهاك خطير وعمل يجرمه القانون الليبي.

وطالب البرلمان النائب العام بالتحقيق مع المنقوش بشأن لقائها مع وزير خارجية إسرائيل، داعيا إلى جلسة طارئة اليوم الاثنين،

بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في روما.

من جهته أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي “إيلي كوهين”.

وطالب الأعلى للدولة في بيان له، بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل.

وأكد الأعلى للدولة أن القضية الفلسطينية هي الأم التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك، وفق البيان.

