مجلس الدولة الليبي: لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل انتهاك للموقف العربي والإسلامي

أعلن مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، رفضه بشدة، لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مطالبا بإيقاف القائمين على اللقاء عن ممارسة أعمالهم.

وفي بيانه له، أبدى المجلس استغرابه من اللقاء، واعتبرها خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية، بالإضافة إلى أنها تسيئ لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.

وحمل المجلس في بيانه، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بها العمل أو شارك فيه أو أشاد به، داعيا الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره.

واختتم مجلس الدولة بيانه بالتأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية بمثابة الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم.