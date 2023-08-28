“حماد” يجتمع بالعميد “خالد حفتر” لتنظيم معبر امساعد البرّي وتذليل العراقيل

الوطن| متابعات

اجتمع رئيس االحكومة الليبية أسامة حماد، مع قيادات بارزة تمثّلت في رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة العميد خالد حفتر، إذ جاء الاجتماع في إطار الزيارة الميدانية التي أجراها الرئيس والقيادات المُرافقة له، التي تفقّد فيها أحوال العالقين بمنفذ امساعد البرّي، علاوةً على أوضاع إدارة المنفذ والجهات الأمنية والجمارك، وذلك قُبيل أن يصدر تعليماته بفتح المنفذ لمدة 24 ساعة أمام حركة السير من وإلى البلاد.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تنظيم عمل معبر امساعد الحدودي مع جمهورية مصر الشقيقة، مُوجّهًا مديرية الأمن والبلدية والجهات المختصة كافة؛ بالاِضطلاع بمهامهم خدمةً للمواطن الليبي والوافدين والمُسافرين الأجانب عبر المنفذ البرّي.