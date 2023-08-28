تراجع الكتلة الساخنة ورطوبة عالية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 28 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 28 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تراجع في تأثير الكثلة الهوائية الساخنة خلال الساعات القادمة على مناطق الشمال الغربي بداية بأقصى الساحل الغربي حيث تتحول الرياح إلى شمالية شرقية وتشمل من مساء اليوم معظم مناطق الشمال الغربي مع زيادة في عامل الرطوبة.

ويكون تأثير الكتلة الساخنة يوم الغد على مناطق شرق ليبيا حيث تشهد أرتفاع نسبي في درجات الحرارة،ويبقى الطقس دون تغير على مناطق الجنوب.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساءً على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى مصراتة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32–35)مْ على المناطق الممتدة من زوارة إلى طرابلس ومابين (39–44)مْ على باقي المناطق، وتسجل تراجع من مساء اليوم مع زيادة عامل الرطوبة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ, ومابين(39-42)مْ على مناطق الخليج.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ,.