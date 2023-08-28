مسؤول إسرائيلي: لقاء المنقوش وكوهين تم باتفاق مسبق وعلى أعلى مستوى

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين،تأكيده إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

وجاء هذا التصريح في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية،في بيان لها أن اللقاء “غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقالت حكومة دبيبة في بيان لها، إنها قررت وقف المنقوش “عن العمل احتياطيا” على أن “تحال إلى التحقيق”، مشيرة إلى أن لجنة للتحقيق ستشكل برئاسة وزيرة العدل.