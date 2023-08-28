الغضب يجتاح المدن الليبية احتجاجا على لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل

حالة من الغضب اجتاحت المدن الليبية، بعد إعلان لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما.

وأعلن الشعب الليبي رفضه للقاء، وتجمع الآلاف في شوارع عدد من المدن، لإعلان رفضهم حيث عبر عدد من أهالي بني وليد عن رفضهم لهذا اللقاء بحرق العلم الإسرائيلي في إحدى ساحات المدينة.

كما تم اغلاق طريق 20 رمضان 11 يونيو سابقا من قبل شباب سوق الجمعة اعتراضا على هذا اللقاء.

بينما قام عدد من شباب تاجوراء بإشعال الإطارات وإغلاق الطريق بجزيرة اسبان احتجاجا على اللقاء وتقارب حكومة الوحدة مع إسرائيل.

كما عبر عدد من أهالي مدينة الزاوية عن احتجاجهم ورفضهم بإشعال الإطارات في الطرق .كما قام عدد كبير من الشباب بإغلاق الشارة الضوئية البيفي في طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.

وقال في تدوينة عبر منصة “X”: “جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”.