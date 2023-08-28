التكبالي: مليقطة وصبيانه والمنقوش انتظروا موافقة إسرائيل على اللقاء 3 أيام

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن الوفد الذي أرسل لمقابلة وزير خارجية إسرائيل في روما، ذهب بعلم رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقال التكبالي، في تغريدة عبر «تويتر»: “عراب الدبيبة عبد المجيد مليقطة وصبيانه ونجلاء انتظروا ثلاثة ايام في فندق PCK Psrk Phosphorus موافقة اسرائيل على الزيارة، وبعد أن يئسوا جاءهم الرد وهم في المطار. وقالوا الدبيبة ما يعلمش!”.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.