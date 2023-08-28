دومة:ما قامت به المنقوش خيانة عظمى

اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة ،أن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش،مع وزير خارجية الكيان الصهيوني “سرا وخلسة في دولة ايطاليا أمر جلل وخيانة عظمى للدولة الليبية”.

وقال دومة في بيان له، إن “الدولة الليبية كانت دائما مساندة للقضية الفلسطينية في سبيل استرجاع الأرض المحتلة إلى كنف الأمة العربية والاسلامية”.

وشدد على أن ما قامت به المنقوش يعد “خيانة أيضا لشهداء فلسطين المحتلة واستهانة واستخفاف بعقول الشعب الليبي”، لافتا إلى أن اللقاء إن “دل على شيء إنما يدل على فساد هذه الحكومة وفي مقدمتها رئيسها الذي يجب أن يحاسب على ما قام به ووزيرة خارجيته”، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن ما قامت به المنقوش “جريمة وخيانة عظمى يعاقب عليها القانون الليبي بأقصى العقوبات، وجريمة أخلاقية منافية لثوابت الأمة الاسلامية والشعب الليبي”.

ودعا دومة، الشعب الليبى إلى أن “يقف صفا واحدا ضد هذه الحكومة غير الشرعية المنتهية الولاية والمغتصبة للسلطة التي أصبحت تتجلى معالمها وماربها يوما بعد يوم للتطبيع مع العدو الصهيوني”، مؤكدا انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المزمع عقدها بمقر مجلس النواب ظهر اليوم الإثنين في بنغازي.