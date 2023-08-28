المصرف المركزي يعقد ورشة عمل لتفعيل آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

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عقدت وحدة دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية صباح الخميس ورشة عمل حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع آلية لتسلسل عملها في دعم طالبي التمويل.

وحضر ورشة العمل مسؤولين من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ممثل البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، ممثل البنك الإسلامي للتنمية في المكتب الإقليمي بالمغرب، مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، مصرف شمال افريقيا، برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، صندوق ضمان الائتمان، صندوق التسهيلات المالية، سوق المال الليبي، مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين، هيئة سوق المال.

وناقشوا خلال الورشة آليات التصنيف والمخاطر وتحليل البيانات والضمانات وطرق التمويل وتجارب ناجحة منها تجربة المغرب والدروس المستفادة ونظم المعلومات المطلوبة.

وتطرقت الندوة إلى عدة مداخلات عرض فيها موجز عن تجربة دولة المغرب الشقيقة في دعم المشروعات والتي ألقاها مستشار البنك الإسلامي للتنمية المتخصص في المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الاستاذ عبدالعزيز بونخلا.