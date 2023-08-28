الصغير: استمرار التظاهرات ضد جريمة المنقوش والدبيبات رادع لكل من يفكر في التطبيع

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن استمرار التظاهرات ضد جريمة المنقوش والدبيبات رادع لكل من يفكر في التطبيع.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “استمرار الغضب والتظاهرات والاحتجاجات ضد جريمة المنقوش والدبيبات ليست مهمة فقط للتعبير عن موقف الشعب من الصهاينة بل لتكون رادع لكل من يفكر مستقبلاً في السير في طريق التطبيع مع الصهاينة”.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.