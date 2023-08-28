المشري يتهم تكالة بمحاولة تبرئة الدبيبة من مسؤولية لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل

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اتهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، الحالي محمد تكالة، بتبرئة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، من مسؤولية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل.

وقال المشري، على موقع “إكس”، إن بيان مجلس الدولة يحاول أن “يعطي شهادة براءة وغفران لرئيس الحكومة من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومته”.

وأضاف المشري، أن “البيان الهزيل الصادر باسم المجلس الأعلى للدولة يحاول أن يعطي شهادة براءة وغفران لرئيس الحكومة من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومته”.

وقال، إن نجلاء المنقوش ما كانت أن تلتقي بوزير خارجية الكيان الصهيوني بدون التنسيق مع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف، أن “رئيس الحكومة حاول أن يبرر هذا اللقاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة حاول أن يعطيه شهادة البراءة”.

واعتبر المشري، أن بيان مجلس الدولة لا يمثل سوى رئيس المجلس، كونه صدر بالمخالفة للمادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن البيانات العاجلة للمجلس، يتولى مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤساء اللجان بالمجلس اصدارها، وهو ما لم يحدث.