معلقاً على لقاء المنقوش.. العرفي: المستفيد هو الدبيبة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه لا يوجد أي رابط بين ليبيا وبين الكيان الإسرائيلي، لا حدود ولا قومية مشتركة ولا تبادل تجاري أو تعاون أمني.

العرفي رأى في تصريح لشبكة “لام” أن المستفيد بين نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي هو الدبيبة عبر بقائه في السلطة.

وتابع “لا استغرب فتح سفارة للكيان الإسرائيلي أو قنصلية في ليبيا. مجلس النواب وأنا أحد أعضائه نرفض رفضاً قاطعاً إقامة أي علاقة مع الكيان الإسرائيلي”.

وقال إن لجنة الخارجية في مجلس النواب ستطالب بإيقاف وزيرة خارجية الدبيبة “نجلاء المنقوش” عن العمل واستدعائها والتحقيق معها.