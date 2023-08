مدن البلاد تشتعل رفضا للتطبيع مع إسرائيل

شهدت مدن عدة ليلة البارحة احتجاجات غاضبة، إثر الكشف على لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأفاد مراسلو الأحرار بخروج مظاهرات رافضة للقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي في طرابلس والزاوية وزليتن ومصراتة والزنتان ومسلاتة وصبراتة وصرمان وبراك الشاطئ والعجيلات وغدامس وجنزور وتاجوراء.

وأضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات وأقفلوا مفترقات الطرق، في حين اقتحموا البوابة الرئيسية لمبنى وزارة الخارجية بمنطقة زاوية الدهماني، وأضرموا النار أيضا أمام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة.

وتوحدت شعارات المتظاهرين في المدن جميعها برفض التطبيع مع إسرائيل، مطالبين بإقالة الوزيرة الموقوفة نجلاء المنقوش من منصبها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام المحتجين لمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنزور وإضرام النار في الباحة الرئيسية.

من جانبه، استنكر المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان بالمدينة اللقاء الذي كشفت عنه الخارجية الإسرائيلية، معتبرين ما جرى سابقة خطيرة حول الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

وشدد المجلسان على حكومة الوحدة الوطنية عدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف وأيدا إحالة المنقوش إلى التحقيق وإيقافها عن العمل.

يذكر أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، وأحالها إلى التحقيق إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة.

