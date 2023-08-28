الأمن الداخلي طرابلس: “المنقوش” لم تمر عبر القنوات الرسمية بمطار معيتيقة

الوطن|متابعات

نفى جهاز الأمن الداخلي طرابلس على صفحته الرسمية على الفيسبوك ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل “نجلاء المنقوش”.

وأكد الجهاز أن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، مشيرًا إلى أن ذلك مثبت على كاميرات المراقبة.

وأضاف الجهاز أن رئاسة وأعضاء الجهاز يقفون صفًا واحدًا مع تطلعات الشعب الليبي التي يشاركها إياه اتجاه كافة القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية فقد حارب الجهاز حملات التنصير والإلحاد والمنظمات الداعمة له ولن يتوارى عن ذلك بدوره.

واستنكر الجهاز ما قامت به المنقوش بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى أنه حذر الصفحات والحسابات الالكترونية المأجورة التي تسعى الى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم ولمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقًا للإجراءات القانونية .