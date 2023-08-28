طبيب مصري يجري 12 عملية زراعة قرنية بمستشفى صرمان العام

أجرى الطبيب المصري الزائر، أمير مصطفى استشاري جراحة الشبكية وعمليات القرنية،،بمساعدة فريق طبي متخصص من هيئة زراعة القرنية،12 عملية زراعة قرنية، بمستشفى صرمان العام، اليوم الإثنين،وفق ما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة،إلى أن عمليات زراعة القرنية تجرى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذا للبرنامج الوطني للعيون الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام 2021، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والأطباء الليبيين.