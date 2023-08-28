الأمن الداخلي ينفي تسهيل سفر المنقوش ويقول إنها في قائمة الممنوعين من السفر

العنوان

نفى جهاز الأمن الداخلي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، بعدما أشعل لقائها مع وزير خارجية إسرائيل غضبًا شعبيًا وسياسيًا في ليبيا.

وقال الأمن الداخلي، في بيان، إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية، وفق السياق المتعارف عليه، لافتًا إلى أن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.

وأكد، جهاز الأمن الداخلي وقوفه صفًا واحدًا مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره اتجاه كافة القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية، مستنكرًا لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل.

وقال الجهاز، إنّه قام بإدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وحذّر الجهاز، “الصفحات والحسابات الالكترونية المأجورة التي تسعى ومنذُ ايام إلى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم، وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها”.

وقال، “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقاً للإجراءات القانونية”.