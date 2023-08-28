كرموس: لقاء المنقوش بوزير بكوهين مرفوض رفضًا قاطعًا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، أن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الاسرائيلي، خطوة كارثية وخطيرة تمس ثوابت الشعب الليبي.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن هذه الخطوة مجرّمة قانوًنا وفقًا للتشريعات الليبية، ومرفوضه رفضًا قاطعًا.

ودعا المؤسسات الليبية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود واتخاذ موقف واحد وهو إقالة المنقوش، وإسقاط الحكومة إذا ثبت تورطها في الأمر.