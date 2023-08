نفى جهاز الأمن الداخلي سماحه لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أو تسهيل سفرها خارج البلاد من منافذ مطار معيتيقة الدولي.

وقال الجهاز في بيان له إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ المطار سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة ستتابع ذلك.

وأضاف الجهاز أن اسم المنقوش أدرج على قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات وفق البيان.

وأكد الجهاز رئاسة وأعضاء وقوفهم صفا واحد مع تطلعات الشعب الليبي ومشاركته كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، مستنكرا ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصـهيوني في إشارة إلى وزير الخارجية.

‏‎كما حذر الجهاز من الصفحات والحسابات الإلكترونية المأجورة التي تسعى إلى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقا للإجراءات القانونية .

وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أوقف نجلاء المنقوش احتياطيا عن العمل وأحالها إلى التحقيق على خلفية لقاء جمعها بوزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الإيطالية الأيام الماضية

المصدر: جهاز الأمن الداخلي

The post على خلفية مغادرتها البلاد.. الأمن الداخلي: المنقوش لم تغادر من منافذ المطار العادية والخاصة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار