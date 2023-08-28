مجلس النواب الليبي ينعقد اليوم لمناقشة “جريمة” المنقوش

دعت رئاسة مجلس النواب، إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مساء الإثنين، لمناقشة ما وصفته بالجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية، في إشارة إلى لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وجاءت دعوة رئاسة مجلس النواب بعد ساعات مما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، بضرورة موافاة المجلس بتوضيح بشأن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي.

كما طالب مجلس الدولة في بيان، بضرورة محاسبة كل القائمين على لقاء المنقوش وكوهين وإيقافهم عن ممارسة أعمالهم.

واعتبر أن اللقاء خطوة تسيئ إلى نضال الشعب الليبي ووقوفه مع القضية الفلسطينية باعتبارها أما لكل الليبيين.

وأوقف دبيبة نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وشكل لجنة برئاسة وزيرة العدل للتحقيق معها.