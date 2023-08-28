مسؤول إسرائيلي: لقاء المنقوش مع كوهين تمت الموافقة عليه على أعلى المستويات

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نقلت رويترز، عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن وزيري الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، والإسرائيلي، إيلي كوهين، تحدثا لأكثر من ساعتين الأسبوع الماضي في اجتماع تمت الموافقة عليه “على أعلى المستويات” في ليبيا وهو ما يتناقض مع رواية حكومة الوحدة.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه التقى بها في إيطاليا الأسبوع الماضي، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

ولا تعترف ليبيا بإسرائيل وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش التقت بكوهين فقط في لقاء غير رسمي وغير مخطط له خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني، وإنها رفضت في السابق عقد اجتماع رسمي مع كوهين.

لكن المسؤول الإسرائيلي شكك في هذه الرواية.

وقال المسؤول: “تم تنسيق الاجتماع على أعلى المستويات في ليبيا واستمر قرابة ساعتين. ويرى رئيس الوزراء الليبي أن إسرائيل هي جسر محتمل للغرب والإدارة الأمريكية”.

وتظاهر المتظاهرون أمام وزارة الخارجية في طرابلس في وقت متأخر من يوم الأحد، كما خرجت احتجاجات في أجزاء أخرى من طرابلس ومدن أخرى.