بلدية مرزق: العملية العسكرية في الجنوب جاءت ردًا على استيلاء المعارضة التشادية على مقرات داخل ليبيا

ليبيا – صرح عميد بلدية مرزق علي الطاهر أن العملية العسكرية الجارية في المنطقة الجنوبية جاءت ردًا على استيلاء جماعات المعارضة التشادية على مقرات ومساكن داخل عدد من المدن وشكوى الدول المجاورة.

الطاهر وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد” أوضح أن القوات الأمنية والعسكرية بدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة على طول الشريط الحدودي ومثلث السلفادور.

وأضاف :”أن الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية أصبح جيدا وتمكنت اللجنة المكلفة من النائب العام بمباشرة عملها من داخل المدينة وإتمام المرحلة الأولى بتأمين من القوات العسكرية”.