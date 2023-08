“ترتيب عالي المستوى”.. رويترز تنقل عن مسؤول إسرائيلي تفاصيل لقاء روما

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن لقاء وزيرة الخارجية المحالة للتحقيق نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين جرى التنسيق بشأنه على أعلى المستويات في البلدين.

وأوضح المسؤول حسب رويترز أن الاجتماع جرى الاتفاق عليه مسبقا واستمر لقرابة ساعتين من الزمن، وهو ما يتناقض مع روايات الحكومة في طرابلس.

وقال المسؤول وفقا لما نشرته رويترز، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يرى أن إسرائيل بمثابة جسر محتمل للغرب والإدارة الأمريكية”.

وكانت وزارة الخارجية بالحكومة قد قالت إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات.

ونفت الخارجية عقد نجلاء المنقوش أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وتؤكد أنها ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع.

المصدر: رويترز + وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

