هل علم دبيبة بلقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي مسبقاً؟

سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ليل الأحد، إلى إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، في محاولة لتهدئة حالة الغضب التي شهدتها ليبيا.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونصت المادة الثانية من قرار دبيبة رقم (368) لسنة 2023، على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن “ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها”، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وزعمت وزارة الخارجية أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس.

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ونفى البيان: “جملة وتفصيلاً ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات”.

وادعت الخارجية أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.

وجددت وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

لكن وكالة الأنباء رويترز، نقلت اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا جرى الاتفاق عليه مسبقاً على أعلى المستويات في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

وكشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.

وقال في تدوينة عبر منصة (إكس)، (“جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”.

وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش إقامة تعاون بين البلدين مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين. وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع٠