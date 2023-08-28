مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن هروب المنقوش وتقديم استقالتها وملابسات اللقاء وعلاقة شقيق الدبيبة

كشفت وسائل اعلام محلية وفقاً لمصادر مطلعة أن وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش غادرت العاصمة طرابلس فجر اليوم الإثنين، على متن الطائرة الخاصة داسو فالكون “900EX 5A-DCN”، إلى تركيا.

ووفقا لمنصة “ليبيابرس” فإن نجلاء المنقوش قدمت استقالتها قبل مغادرتها للبلاد، بعدما استشعرت تلاعب آل الدبيبة بها، بعد تنسيقهم لقائها بوزير خارجية إسرائيل، وحضور إبراهيم علي الدبيبة للقاء ثم نكرانها، حسب المنصة.

وبحسب المصادر فإن المنقوش وإبراهيم الدبيبة وباقي الوفد الليبي، وصلوا العاصمة الإيطالية يوم 23 أغسطس، وأقاموا في فندق روما كافاليري ايه والدورف أستوريا ريزورت، الواقع قرب مطار روما فيوميتشينو.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء مع الوزير الإسرائيلي بحضور إبراهيم الدبيبة تم يوم 24 أغسطس، أي بعد يوم من وصولهم، ما يؤكد التنسيق المسبق للقاء.

ولم يتمكن جهازا الأمن الداخلي، والردع، من منع المنقوش من السفر، لأن سيارة المراسم التي كانت تستقلها توقفت بها أمام الطائرة مباشرة. – ليبيابرس