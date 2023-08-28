الحويج: منع استيراد أي ملابس وأحذية متعلقة بالكيان الصهيوني

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، كافة الجهات الرقابية والضبطية ضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق .

نصّ القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني .

وأشار القرار في مادته الثانية تتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على أختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة .