قزيط: من يعتقد أن التطبيع هو الطريق للبقاء في السلطة خاب مسعاه

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط إن من يعتقد أن التطبيع هو الطريق للبقاء في السلطة غصبا عن الليبيين خاب مسعاه في إشارة إلى لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأضاف قزيط في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المنقوش تستحق ما طالها، لكن من الخطأ تحميلها المسؤولية منفردة مؤكدا أن المسؤول الحقيقي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر قزيط أن “الحكومة قصيرة النظر كانت ترى الزبونية السياسية الوسيلة الناجعة للجم لسان المعارضين لكنها لم تحسب حساب شعب ثار لكرامته وعروبته وتفقيره وتهميشه”.