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تنويه هام من المركز الوطني للامتحانات بشأن نتائج الدور الثاني للشهادة الاعدادية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المركز الوطني للامتحانات عبر موقع نتائج الامتحانات إطلاق خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 – 2022 .

وأكد ” المكتب الإعلامي ” للمركز في بيان صادر عنه، أنه بإمكان التلاميذ و أولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة ( عرض أوراق الإجابة ) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.

كما يبين ” المكتب الإعلامي ” أنه بإمكان أي ( تلميذ ) لديه طعن التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التابع لها، على أن تقبل الطعون في درجات الامتحان وذلك من اليوم الأحد إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم .

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المشهد

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