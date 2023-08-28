تنويه هام من المركز الوطني للامتحانات بشأن نتائج الدور الثاني للشهادة الاعدادية

أعلن المركز الوطني للامتحانات عبر موقع نتائج الامتحانات إطلاق خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 – 2022 .

وأكد ” المكتب الإعلامي ” للمركز في بيان صادر عنه، أنه بإمكان التلاميذ و أولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة ( عرض أوراق الإجابة ) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.

كما يبين ” المكتب الإعلامي ” أنه بإمكان أي ( تلميذ ) لديه طعن التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التابع لها، على أن تقبل الطعون في درجات الامتحان وذلك من اليوم الأحد إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم .