الهنقاري: الهدف الصهيوني هو إسقاط الدبيبة وتمكين حكومة حفتر

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن الهدف الصهيوني من إثارة الفتن في ليبيا على خلفية لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما هو قيام حكم دكتاتوري وراثي يضمن تطبيع طويل الامد وهذا يتجسد في مشروع حفتر وأبنائه الذي له علاقة سرية مع اسرائيل، وفق زعمه.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أما حكومة دبيبة فهي حكومة عابرة مدتها قصيرة ولا تملك قراراً سيادياً لهذا لاتعول عليها اسرائيل فإسقاطها هو الهدف الذي يمكن حكومة الكرتون التي يملكها حفتر من أن تكون البديل للحكم في ظل الفراغ الذي تتركه حكومة دبيبة” وفق تعبيره.