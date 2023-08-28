لجنة الحريات بنقابة المحامين: ندين لقاء الحكومة الليبية والإسرائيلية في روما

دانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اللقاء الذي عقد بين حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووفد الحكومة الإسرائيلية، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “تتابع لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بنقابة المحامين أداء حكومة الوحدة الوطنية وتود اللجنة التوضيح أن الحكومة بطبيعتها المؤقتة لا يمكن لها عقد اتفاقيات تلزم الدولة الليبيه بأي الالتزام”.

وأضاف البيان “ندين ونستهجن لقاء الحكومة الليبية والإسرائيلية في روما عن طريق وزيري خارجية البلدين، وليبيا طيلة تاريخها السياسي كانت تضع قضية فلسطين قضيتها المركزية”.

تابع “أمام هذا التطبيع الذي تم بين وزيري البلدين لا يسعنا إلا أن ندين بشده هذا السلوك طالبين من الحكومة أن توضح موقفها في ما يجري”.