مسؤول إسرائيلي يكذب الخارجية الليبية ويفـجر مفاجأة بشأن لقاء المنقوش وكوهين

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، إن اللقاء بين وزيري خارجية إسرائيل إيلي كوهين وليبيا نجلاء المنقوش الذي عقد في إيطاليا الأسبوع الفائت، تم الاتفاق عليه مسبقا.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن اللقاء استمر أكثر من ساعة، وقد تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا.

يأتي ذلك، بعدما كشف كوهين عن لقاء جمعه بالمنقوش واصفا إياه بالتاريخي، ومعتبرا أنه خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الليبية أن ما حدث في روما باللقاء العارض غير الرسمي وغير المُعدّ مسبقا، وأنه جاء أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.