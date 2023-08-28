عتيقة: اللعبة أكبر من المنقوش والدبيبة

رأى المحامي جمعة عتيقة، أن ما وصفها بـ«اللعبة» أكبر من نجلاء المنقوش وعبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنهما مجرد حصان طروادة، بحسب وصفه.

وقال عتيقة في منشور عبر «فيسبوك»: “اللعبة أكبر من المنقوش والدبيبة، هما مجرد حصان طرواده، اشقوا بأرواحكم وبلادكم”، على حد تعبيره.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.