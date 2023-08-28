خارجية الحكومة الليبية: لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل خطوة نحو التطبيع

دانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين معتبرة إياه خطوة في اتجاه التطبيع.

وأضافت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية ااشعب الليبي ولكافة أحرار العالم حتى استرجاع الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبرت وزارة الخارجية أن أي خطوات أحادية الجانب هي خطوات مشبوهة ومرفوضة ولا تمثل الشعب الليبي من قريب أو بعيد.

وجددت الوزارة التأكيد على العمل مع الشعب الفلسطيني وحكومته عبر كل الوسائل حتى استرجاع الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.