عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية يحيي انتفاضة الليبيين ضد التطبيع مع المحتل

حيا عضو منظمة التحرير الفلسطينية والقيادي بحركة «فتح» ياسر أبوسيدو، انتفاضة الشعب الليبي ضد «محاولات التطبيع»، قائلا إن الشعوب العربية، ومنها الليبي، تدرك «الخطر الإسرائيلي وأهداف الكيان الصهيوني في المنطقة، وهناك نخبة وشخصيات ترفض هذا المخطط».

وعلق أبوسيدو، في تصريح صحفي، على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قائلا إنه إذا حسنت النية فإن اللقاء جرى «بعد خديعة» أما «إذا ساءت النوايا فإنه يأتي ضمن محاولات جهات عربية من أجل التقارب مع إسرائيل للحماية من مواقف داخلية وخارجية».

وانتقد القيادي بـ«فتح» سوء التنسيق العربي – العربي في هذا الملف، مضيفا أن تل أبيب تسعى إلى «التشكيك في العلاقات البينية بين الدول العربية وإحداث الوقيعة بينها»، وذلك في محاولة للتغطية على أزمات حادة تواجهها داخل الأراضي المحتلة.