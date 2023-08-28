وكالة أسوشيتد برس: لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل جرى بعلم الدبيبة

أكدت وكالة أسوشيتد برس، أن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جرى بعلم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبينت الوكالة أن المنقوش أطلعت الدبيبة على مباحثاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي التي جرت في إيطاليا فور وصولها إلى العاصمة طرابلس.

وقالت أسوشيتد برس، إن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام لاتفاق السلام مع إسرائيل، لكنه كان قلقا من رد الفعل الشعبي.

وأضافت الوكالة أن تطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب جرت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، الذي زار طرابلس يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، تأكيده أن الاجتماع بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

وجاء هذا التصريح في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها أن اللقاء “غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي“.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي.