البيوضي: الدبيبة يعتقد أننا أغبياء وسنصدق أنه ليس جزءا من اللقاء الإسرائيلي

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة يعتقد هو وحلفاؤه أن الليبيين أغبياء وسيصدقون هرتلاته بأنه ليس جزء من اللقاء مع وزير خارجية إسرائيل.

وقال البيوضي في منشور عبر «فيسبوك»: “الدبيبة قرر التخلص من نجلاء المنقوش متناسيا أن المسؤولية تضامنية وأن الاجتماع تم بقرار منه وسعيا للحصول على دعم إسرائيلي وتحقيق اختراق في واشنطن يدعم استمراره في السلطة، واليوم بات متيقنا من نهاية حكومته، أما مسألة التطبيع فهي ليست خيارا شخصيا بل قرار تنفذه وتقوم عليه مؤسسات منتخبة بعد استكمال كافة التدابير اللازمة بالاعتراف بين الدول وإقامة علاقات دبلوماسية”.

وأضاف في منشور آخر “عطفا على إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والتحقيق الإداري معها، فإن الحكومة الإيطالية أعلنت عبر وزارة خارجيتها أن اللقاء تم بطلب من الدبيبة نفسه (لمن يهمه الأمر). ممارسات الكذب والتدليس في عالم مفتوح هو الغباء الإستراتيجي، انتهت حكومة الدبيبة والعجلة لن تعود للوراء”.

وتابع في منشور ثالث “يعتقد رئيس الحكومة وحلفاؤه أن الليبيين أغبياء وسيصدقون هرتلاته بأنه ليس جزء من اللقاء مع وزير خارجية إسرائيل، لقد فضحت كل أوهامه وانتهت وبات واضحا سعيه للبقاء في السلطة بأي وسيلة، وكل الشماعات انتهت ولم يعد أمامه إلا الاستنجاد بإسرائيل”.

واستطرد “الكل يعلم أن المنقوش لا يمكنها ان تتخذ خطوة كهذه من دون قرار شخصي من الدبيبة، والأهم هو أن قرار التطبيع لا يمكن أن يتم دون مؤسسات رسمية ومنتخبة وضمن مرتكزات المبادرة العربية، اليوم سقطت الحكومة شعبيا وباتت من الماضي ولن تعود العجلة للوراء”.