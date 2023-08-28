شمام: إذا لم يخرج الدبيبة اليوم فقد يفقد أنيابه السياسية

أكد محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أنه إذا لم يخرج رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم لمخاطبة الليبيين، فقد يفقد أنيابه السياسية.

وقال شمام، في منشور عبر «فيسبوك»: “صفقة العار، عقدت على أعلى المستويات والمسؤول الرئيسي عنها الدبيبة وقد تم الإسراع فيها بعد جلسة مجلس الأمن الاخيرة والتي تضمنت موقف أمريكي يدعو إلى حكومة انتخابات جديدة. الإيطاليون نصحوا الدبيبة بعقد صفقة مع الإسرائليين يمكن أن تغير الموقف الأمريكي”.

وأضاف “ملامح نجاح الصفقة ظهرت بوادرها في تصريحات باتيلي الأخيرة والذي تراجع فيها عن دعم الحكومة الجديدة لصالح حكومة موحدة. تراجعت حظوظ الدبيبة مما قوى المعارضة ضده حتى داخل مصراتة. المنقوش كبش فداء لكن الاحتجاجات أظهرت أن المحتجين يدركون أن الدبيبة وراء الموضوع”.

وتابع “ليلة البارحة أبلغنا مسؤول حكومي بارز أن الدبيبة سيوجه كلمة للشعب الليبي يشرح فيها موقفه لكنه لم يظهر حتى الآن وهناك من يشكك أنه خارج ليبيا للتشاور أو للبقاء إذا ساءت الحالة. أكبر التظاهرات الشعبية في التاريخ جاءت احتجاجا على مواقف قومية وليست محلية”.

واستطرد “مظاهرات عام 1956 ضد العدوان الثلاثي على مصر. مظاهرات يناير 1964 ضد عدم ذهاب الملك للقمة العربية. تظاهرات فبراير 1973 ضد إسقاط إسرائيل للطائرة الليبية. التظاهرة أمام القنصلية الإيطالية في فبراير 2006 احتجاجا على الإساءة للرسول، وانتفاضة 17 فبراير اتساقا مع انتفاضتي تونس ومصر. إذا لم يخرج الدبيبة اليوم فقد يفقد «أنيابه» السياسية ويتحول إلى نمر من ورق”.