زعيم المعارضة الإسرائيلية: تسريب اللقاء مع المنقوش عمل غير مسؤول

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الاثنين، كشف حكومة بلاده سرية اجتماع وزير الخارجية، إيلي كوهين، مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، واصفا هذا العمل بـ “غير مسؤول وغير احترافي“.

وقال لبيد عبر صفحته بموقع “إكس” إن “دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول الذي قام به كوهين، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكن الوثوق بها؟ هل يمكن أن نقيم معها علاقات خارجية؟” وأضاف “هذا ما يحدث عندما تعين إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له في المجال، وزيرا للخارجية”.

ولفت زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أن: ما حدث “عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم” وأضاف “هذا صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل عنوان رئيسي”.