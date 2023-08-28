افحيمة: القانون الليبي يجرم التطبيع

قال عضو مجلس النواب “صالح افحيمة” إن القانون الليبي يجرم التطبيع أو التواصل المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة ويجب أن يتم التعامل معها وفق مانص عليه القانون الليبي.

ونوه في تصريحات صحفية أن مقاطعة الكيان يعد من الثوابت الوطنية والإسلامية ويجب ألاّ نتخلى عليها مهما كانت الدوافع التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك على خلفية لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي، قبل صدور قرار بإقالتها إثر الواقعة.