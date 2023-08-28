المجلس التشريعي الفلسطيني يحيي رفض الليبيين التطبيع مع المحتل

ثمنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين الموقف الليبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والذي عبرت عنه الفعاليات والمواقف الشعبية والرسمية.

واعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان له هذا الموقف تجسيداً لعمق انتماء الشعب الليبي للقدس وللقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مواجهة مشاريع التطبيع ومحاولات التغلغل الصهيوني بالمنطقة يعكس وعي شعوب الأمة العربية والإسلامية بخطر التطبيع والتأكيد أن الاحـ.تلال يعتبر عدو الأمة المركزي.

وطالب المجلس التشريعي البرلمان الليبي إلى تبني قوانين تجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وتشدد العقوبة على أي شكل من أشكاله.