«الحويج» لـ«القنصل الفلسطيني» في بنغازي: لقاء المنقوش لا يمثل الشعب الليبي

استقبل وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج صباح اليوم الإثنين بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي القنصل الفلسطيني عماد العتيلي.

ويأتي اللقاء لإيضاح موقف الحكومة الليبية الرسمي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وما قامت به خارجية ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بلقائها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي.

من جانبه، قال الوزير، إن هذا التصرف لا يمثل الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد للبلاد ولا يمثل الشعب الليبي ومبادئه الوطنية والراسخة اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الوزير، دعم الحكومة الليبية وموقفها الثابت اتجاه وحدة الصف الفلسطيني، لافتاً إلى أن الحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة من أساسيات السياسة الخارجية الليبية.

في سياق متصل، أبلغ القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا تحيات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مؤكدا أن رسالة الشعب الليبي كانت واضحة منذ اللحظات الأولى في رفضه لأي تعامل مع الكيان الإسرائيلي.

وأعرب القنصل عن امتنانه للموقف الوطني للحكومة الليبية وشعبها الأبي، مثمناً عالياً وقوف الحكومة والشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

وفي رسالة رمزية تم رفع العلم الفلسطيني على سارية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في إشارة إلى أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل شعب الجبارين هما من أولويات السياسة الخارجية الليبية.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.