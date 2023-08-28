مؤسسة النفط: شركة نفوسة تبدأ الإنتاج من بئر جديدة بمعدل 2000 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء الإنتاج من البئر أ-4 التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يوميًا .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه من المقرر نقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية .

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف، وسيستمر ضخ النفط من البئر ستة أشهر، يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وبينت المؤسسة أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي تسير بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023، وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميًا، بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.