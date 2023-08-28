وهيبة عن لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل: لا يمثل السياسة الخارجية للدولة

ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة،أن المجلس الرئاسي طالب في خطاب مكتوب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتوضيح بشأن لقاء وزيرة خارجيته مع ممثل الكيان الصهيوني.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:” إن ما تم تداوله بالخصوص لا يمثل السياسة الخارجية للدولة الليبية ويعد خرقاً للقوانين الليبية التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ونوهت إلى أن المجلس يشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة حال حدوث اللقاء المشار إليه.