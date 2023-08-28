شركة “نفوسة” تبدأ الإنتاج من البئر أ-4 بمعدل إنتاج حوالي 2000 بئر يومياً

الوطن| متابعات

تمكنت الفرق الفنية التابعة لشركة “نفوسة” للعمليات النفطية، من تحقيق إنجاز قيّم يعكس جهود العاملين بقطاع النفط لرفع معدلات الإنتاج، حيث بدأ الانتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يوميًا، ومن المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئرإلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية .

وجرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف، وسيستمر ضخ النفط من البئر ستة أشهر، يجري خلالها مراقبة معدلات الضغطونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وتسير أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطهبخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023، وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميليوميًا، بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجزيل الشكر والتقدير لمسؤولي شركة “نفوسة”، وكل العاملين بها لجهودهمالمضنية للمساهمة في رفع معدلات إنتاج النفط.