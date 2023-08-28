خارجية فلسطين: الدبيبة أعلن من داخل سفارتنا بطرابلس تجريم التطبيع

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن داخل سفارة فلسطين في طرابلس تجريم التطبيع، رفضه وإدانته بالكامل.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بحضور الدبيبة رفقة عدد من الوزراء إلى سفارة فلسطين ليعلن من داخل السفارة رفض حكومة بلاده التطبيع مع دولة الاحتلال وتجريمه لأي اتصال يجمع أي مسؤول ليبي مع ممثلي دولة الاحتلال إسرائيل.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش التقت مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها أن اللقاء “غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي“.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي.