سهيل الغرياني عن لقاء المنقوش: بداية التطبيع خطوة خطوة

ليبيا – علق سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، على لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين صرح بلقائه وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نقلا عن موقع إسرائيل 24 وجروسلم بوست وبعض القنوات العبرية، هذا بداية التطبيع خطوة خطوة كخطوات الشيطان”.

وتابع الغرياني حديثه :”في انتظار بيان الحكومة بالخصوص بالنفي أو عكسه”.