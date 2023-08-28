خارجية الحكومة المكلفة: اجتماع المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي لا يمثل الشعب الليبي

استقبل وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المكلفة عبد الهادي الحويج، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي القنصل الفلسطيني عماد العتيلي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن اللقاء يأتي لإيضاح موقف الحكومة الليبية الرسمي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وما قامت به خارجية ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بلقائها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي.

من جانبه قال الحويج، أن هذا التصرف لا يمثل الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد للبلاد ولا يمثل الشعب الليبي ومبادئه الوطنية والراسخة اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد على دعم الحكومة الليبية وموقفها الثابت اتجاه وحدة الصف الفلسطيني، لافتاً إلى أن الحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة من أساسيات السياسة الخارجية الليبية.

من جانبه أبلغ القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا تحيات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مؤكداً ان رسالة الشعب الليبي كانت واضحة منذ اللحظات الأولى في رفضه لأي تعامل مع الكيان الاسرائيلي.

وأعرب القنصل الفلسطيني عن امتنانه للموقف الوطني للحكومة الليبية وشعبها الأبي، مثمناً عالياً وقوف الحكومة والشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

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وفي رسالة رمزية تم رفع العلم الفلسطيني على سارية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في إشارة إلى أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل شعب الجبارين هما من أولويات السياسة الخارجية الليبية.