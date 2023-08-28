بلدي وحكماء مصراتة يستنكران تعامل “المنقوش” مع الكيان الصهيوني

الوطن| متابعات

أعلن المجلس البلدي مصراته متابعته مع مجلس الحكماء والأعيان بالبلدية لما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من لقاء وزير الخارجية بالحكومة المنتهية بما يسمى وزير خارجية الكيان الصهيوني في الأيام الماضية.

وأعتبر المجلسان في بيان مشترك صدر الليلة الماضية أن هذا العمل يشكل سابقة خطيرة حول الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينيةالعادلة التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد في سبيل ارجاع الحق المسلوب لأهله واستعادة القدس الشريف.

وحسب البيان فإن المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان بالبلدية يرفضون أي تعامل مع الكيان الصهيوني ، مستنكرون ما قامتبه وزيرة الخارجية، ويؤيدون ما قام به رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المنتهية من إحالة المدعوة إلى التحقيق وإيقافها عن العمل.

وعبر المجلس عن استنكاره مما حدث من قبل نجلاء المنقوش بصفتها ،وتشديده على حكومة الوحدة الوطنية بعدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف كان.