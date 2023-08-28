رويترز: الاجتماع بين “المنقوش” ووزير الخارجية الإسرائيلي متفق عليه مسبقًا

قال مصدر لوكالة الأنباء البريطانية “رويترز” أن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية “نجلاء المنقوش” ووزير الخارجية الإسرائيلية “إيلي كوهين” تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا، مؤكدًا أن اللقاء الذ عقد في العاصمة الإيطالية روما استمر لأكثر من ساعة.

وأضاف المصدر ذاته لوكالة رويترز أن رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، أوقف وزيرة الخارجية عن العمل بسبب المظاهرات التي خرجت ضد تطبيع الحكومة المنتهية لعلاقاتها مع إسرائيل.