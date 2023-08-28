“عبدالمجيد”: “الدبيبة” يتحمل نتائج لقاء وزيرته بوزير خارجية الكيان الصهيوني

قال رئيس ما يعرف “الكونجرس التباوي”، “عيسى عبد المجيد” إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لا تستطيع عقد لقاءات أو اجتماعات بدون إذن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

أضاف في تصريحات صحفية أن الدبيبة يتحمل هذه التصرفات غير المسؤولة وما سببته من استفزاز لمشاعر الليبيين، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

وتابع قائلًا “أدعو مجلسي النواب والدولة لبحث لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها”.