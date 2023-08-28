رفع العلم الفلسطيني في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية

رفع وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية رفقة القنصل العام الفلسطيني في ليبيا عماد العتيلي العلم الفلسطيني على سارية وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن رفع العلم الفلسطيني رسالة رمزية أن القضية الفلسطينية العادلة هى محور أساسي للسياسة الخارجية الليبية.

وقرأ موظفوا الوزارة بيانا يشجبون فيه سياسية التطبيع مع إسرائيل مؤكدين أن القضية الفلسطينية وشعبها المقاوم لا يمكن المساومة على حقوقه المشروعة حتى قيام الدولة الفلسطينية.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش التقت مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها أن اللقاء “غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي“.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي.